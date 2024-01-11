Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur?

Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılma konusu, internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için kutsal sayılan Regaip Kandili yaklaşıyor. Bu özel gecede, ibadetlerin ve duaların katlanarak kabul edildiğine inanılır. Regaip Kandili'nde yapılan ibadetler de bu özel günü daha anlamlı kılar. Peki, Regaip Kandili Tesbih namazı kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024?
Regaip Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelir. 3 ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu yıl 11 Ocak 2024 tarihinde idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre;
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.