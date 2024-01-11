🙏🏻Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler... Regaip Kandili duası nasıl okunur? Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Ya Rabbi!
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lutfet, kalplerimize inşirah bahşet.
Bizleri camilere cemaat olan kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım!
Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle...
Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbim
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI
🔸 Regaip Kandili'ni yaptıklarından tövbe etmek için bir vesile olarak gören Müslümanlar Tövbe İstiğfar duasını kandil gecesi içinde okurlar.
Tövbe İstiğfar duası:
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
🔸 Regaip gecesi okunacak dua:
↪ "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."
Duanın Türkçe meali:
Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şaban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) İman ile bitirmeyi nasip eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.
REGAİB KANDİLİ HZ.MUHAMMED'İN DUASI
Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandili'nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur".
REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ...
"Lâ ilâhe illallah",
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
"Estağfirullah",
"Sübhànallah",
"Elhamdülillâh",
"Allahu ekber",
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm","Allah" (C.C)