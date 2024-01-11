PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

🙏🏻Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler... Regaip Kandili duası nasıl okunur? Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

İslam alemi bu mübarek kandil gecesinde ibadetlerini yerine getiriyor. Regaip Kandili okunacak dualar ve Regaip Kandili duası vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Türkçe Arapça kandil gecesi duaları arama motorlarında sorgulanıyor. Regaip Kandili tüm faziletiyle 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. İşte Regaip Kandili duası ve okunacak dualar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 06:56 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
🙏🏻Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler... Regaip Kandili duası nasıl okunur? Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş, "Regaip Gecesi duası nasıl okunur" sorularına yanıt arar oldu. Bol bol ibadet edecekler, dua ve tövbe için ellerini semaya açacak İslam alemi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmek istiyor. Peki, Regaip Kandili duası nasıl okunur? 🙏🏻Regaip Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

REGAİP KANDİLİ DUASI

🔸 Hak Teala'nın kullarına karşı ihsanının bol olduğu Regaip Kandili'nde müminler sıklıkla dua ederek Allah'a (CC) yönelirler. Regaip Kandili'nde okunacak dualardan birisini burada sizlerle paylaşıyoruz.

↪ Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

(Allahım! Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (SAV) ve aline salatu selam eyle)

Ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet, kalplerimize inşirah bahşet.

Bizleri camilere cemaat olan kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım!

Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle...

Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbim

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

🔸 Regaip Kandili'ni yaptıklarından tövbe etmek için bir vesile olarak gören Müslümanlar Tövbe İstiğfar duasını kandil gecesi içinde okurlar.

Tövbe İstiğfar duası:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

🔸 Regaip gecesi okunacak dua:

↪ "Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."

Duanın Türkçe meali:

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şaban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) İman ile bitirmeyi nasip eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

REGAİB KANDİLİ HZ.MUHAMMED'İN DUASI

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandili'nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur".

REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ...

"Lâ ilâhe illallah",
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",
"Estağfirullah",
"Sübhànallah",
"Elhamdülillâh",
"Allahu ekber",
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm","Allah" (C.C)

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’de adaylık kaosu: Adayların açıklanması gecikti! CHP PM toplantısında gerginlik: Adayların belirlendiği toplantı katında sesler yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Valiler Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu: İslam ve Türk düşmanlarına karşıyız
Casper
SON DAKİKA