Regaip Kandili 2-4-12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar... REGAİP KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER!

NAFİLE NAMAZ NE DEMEK? Nafile kelimesi "fazladan yapılan" anlamına gelmektedir. Bu anlamda hareketle vacip ve farz olan namazların dışında yer alan namazlara "nafile namazlar" denilmektedir. Nafile namazlar genel anlamda ikiye ayrılmaktadır. İlki; beş vakit olan farz namazlarla beraber kılınan nafile namazlardır ve bu namazlara da "revatip sünnetler" denilmektedir. İkincisi de farzlara bağlı olmadan kılınmakta olan nafile namazlardır. Bu namazlara ise "Regaip sünnetler" ismi verilir.

NAFİLE NAMAZLAR NELERDİR? Regaip sünnetler olarak bilinen nafile namazlar şunlardır; teravih namazı, Teheccüd namazı, Evvabin namazı, Kuşluk namazı, Hacet namazı, Tövbe namazı, İstihare namazı, Yolculuk namazı, Tahıyyetü'l Mescid namazıdır.

Nafile Namazlar Ne Zaman Kılınır? Hacet namazı; kılınması için belirli herhangi bir zaman bulunmamaktadır. Allah'tan istenecek olan maddi veya manevi her türlü hacet için istenilen zamanda kılınabilir. Tövbe namazı; kılınması için herhangi belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmamaktadır. İşlenen günahlardan dolayı duyulan pişmanlık ile birlikte Allah'a istenilen her zaman tövbe edilebilir ve tövbe namazı kılınabilir.

DİYANET HACET NAMAZI NASIL KILINIR? Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yer alan bilgi şöyle; Bir Müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. "Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!" (Tirmizî, Vitir, 17 [479]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 189 [1384]).

Hâcet namazı dört veya iki rek'at olarak kılınabilir. On iki rek'at kılınabileceği şeklinde de rivâyet vardır. Bu namazı dört rek'at kılacak olan kişi, birinci rek'atında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Âyetü'l-kürsî, diğer üç rek'atında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıda zikredilen duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/28).