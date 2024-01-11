Peygamber Efendimizin Regaip Kandili gecesi okuduğu dua! Diyanet Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları: Kısa, uzun dualar ve sureler...

Regaip Kandili, İslam dünyasında özel bir anlam taşıyan ve müminlerin maneviyatını yoğunlaştırdıkları mübarek bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen bu özel gece, aynı zamanda üç ayların da başlangıcını işaret eder. Bu özel gecede, müslümanlar bir araya gelerek dualarını arttırır ve manevi bir uyanış yaşarlar. Peki Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua hangisi?.

REGAİP KANDİLİ DUALARI

Duanın önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz her zaman dua etmek gerekir. Bununla birlikte dua ve istiğfarların çokça kabul edildiği zamanlar ve mekanlar vardır. İşte idrak ettiğimiz Regaip Gecesi böyle bir zaman dilimidir. Böyle gün ve geceleri vesile kılarak hayatın çeşitli sıkıntıları ile nefsin şiddetli baskıları karşısında mücadelede yorgun düşen ruhlarımıza dua ve niyazla yeniden heyecan ve coşku kazandırmalıyız. Sadece kendimiz için değil, ümmet şuuruyla bütün Müslümanlar için de dualar edebilmeliyiz. O halde geliniz bu gece başta Rabbimiz olmak üzere, kendimiz, çevremiz ve tüm varlıklara karşı tutumumuzun muhasebesini yapalım. Davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirelim. Geçmişin kirlerinden arınarak gelecek için yeni ve tertemiz sayfalar açmak için gayret sarf edelim. Allah'a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirelim."