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Diyanet Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları:🤲Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua! kısa, uzun dualar ve sureler...

İslam dünyasında özel bir anlam taşıyan Regaip Kandili'ne yaklaşırken, müslümanlar bu mübarek gecede bir araya gelip dualarını arttırıyor. Regaip Kandili, İslam takvimine göre Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelir ve üç ayların başlangıcını simgeler. Peki Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua var mı, nedir? İşte Diyanet Türkçe, Arapça Regaip Kandili duaları: kısa, uzun dualar ve sureler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 06:58 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Diyanet Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları:🤲Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua! kısa, uzun dualar ve sureler...

Regaip Kandili, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu geceyi değerlendirmek isteyenler, duaları ve sureleri araştırıyor. Peki; Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua hangisi? İşte Regaip Kandili duaları...

Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili neden önemli, bu gecede ne oldu? Hadisleri, duaları, ayetleri...Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili neden önemli, bu gecede ne oldu? Hadisleri, duaları, ayetleri... haberin devamı

REGAİP KANDİLİ DUALARI

Duanın önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şunları söyledi:

"Hiç şüphesiz her zaman dua etmek gerekir. Bununla birlikte dua ve istiğfarların çokça kabul edildiği zamanlar ve mekanlar vardır. İşte idrak ettiğimiz Regaip Gecesi böyle bir zaman dilimidir. Böyle gün ve geceleri vesile kılarak hayatın çeşitli sıkıntıları ile nefsin şiddetli baskıları karşısında mücadelede yorgun düşen ruhlarımıza dua ve niyazla yeniden heyecan ve coşku kazandırmalıyız. Sadece kendimiz için değil, ümmet şuuruyla bütün Müslümanlar için de dualar edebilmeliyiz. O halde geliniz bu gece başta Rabbimiz olmak üzere, kendimiz, çevremiz ve tüm varlıklara karşı tutumumuzun muhasebesini yapalım. Davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirelim. Geçmişin kirlerinden arınarak gelecek için yeni ve tertemiz sayfalar açmak için gayret sarf edelim. Allah'a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirelim."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KANDİL DUASI NEDİR?

"Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )"

"Ya rabbi! acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!"

"Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Cümlemize vicdan genişliği lütfet kalplerimize inşirah bahşet, bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!"

"Ey yüceler yücesi olan allah'ım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle... Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir.Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!"

"Ya ilahe'l-alemin! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaip gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz."

"Ey çaresizler çaresi! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur."

"Ey koruyup kollayan allahım! önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi.."

"Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi! Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi."

"Ey günahları bağışlayan! Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!"

"Ya ilahel alemin! Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi."

"Ey rab! Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; Gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey, hak ve adaletin ismi var sadece; Vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta."

"Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. Ne olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!"

"Ey yüceler yücesi! Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, Muallâ aile efradına ve bütün Ashab-ı Güzînine Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaip gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!"

"Amin amin amin... Velhamdü Lillahi Rabbil Alemin"

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