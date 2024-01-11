Kurumsal, ciddi, GİF’li, hareketli, tövbe dualı Whatsapp, Twitter, Facebook kandil mesajları indir! 💌REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN mesajları!

"Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bu özel gecede, dualarımızın kabul olması, sevdiklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamamız dileğiyle, Regaip Kandili'niz kutlu olsun!

DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

Regaip Kandili, kalplerimizin birbirine yaklaştığı, dualarımızın kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu kutsal geceyi en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu anlar geçirmenizi temenni ederim.

Ey Rabbimiz! Bizlere, kalplerimizi arındıracak, günahlarımızı affettirecek ve sevgi dolu dualarımızı kabul edecek bir Regaip Kandili nasip eyle. Dualarımızı kabul buyur, bizi affet. Regaip Kandilimiz mübarek olsun!