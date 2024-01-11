Kurumsal, ciddi, GİF’li, hareketli, tövbe dualı Whatsapp, Twitter, Facebook kandil mesajları indir! 💌REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN mesajları!

Müslüman aleminin kutsal günlerinden biri olan Regaip Kandili, manevi atmosferiyle bir kez daha yürekleri aydınlatıyor. Bu özel gecede, milyonlarca müslüman, dualarını eda etmek, günahlarından arınmak ve sevdikleriyle birlikte huzur dolu anlar yaşamak için bir araya geliyor. Bu anlamlı günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte resimli, en güzel, en anlamlı mesajlar ve sözler...
REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI 2024
Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gecede, içtenlikle yapılan dualarımızın, gönüllerimizi aydınlatmasını diler, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlarız.
Regaip Kandili'nin nuruyla aydınlanan bu gecede, dualarımızın kanatlarıyla semaya yükselmesini diler, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir kandil geçirmenizi temenni ederiz. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
Regaip Kandili'nde, sevgi dolu dualarla yüreklerimizi Rabbimize açıyor, birlik ve beraberlik içinde olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gecede tüm İslam aleminin duaları kabul, gönülleri nur, evleri huzur dolu olsun. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
Regaip Kandili'nin manevi güzellikleriyle dolu bu özel gecesinde, dualarımızın Rabbimizin katına ulaşmasını temenni eder, tüm müslüman kardeşlerimizin kandilini en içten dileklerimizle kutlarız. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!
Sevgi ve rahmetle dolu bir Regaip Kandili geçirmeniz dileğiyle!
Regaip Kandili, sevgi, huzur ve bereketin coştuğu bir gecedir. Dualarınızın Yüce Allah'a ulaşması, hayırlara vesile olması dileğiyle, Regaip Kandili'niz mübarek olsun!