SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kandil gecesi hangi dualar okunur? Bu gece nasıl ibadet edilmeli, Regaib Kandili okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetleri nedir?

Kandil gecesi hangi dualar okunur? Regaip Kandili, İslam takviminde Recep ayının ilk Perşembe gecesi kutlanan ve üç ayların başlangıcını işaret eden kutsal bir gecedir. Bu özel gecede, müminlerin manevi huzuru bulmaları ve ibadetleriyle Yüce Allah'a yakınlaşmaları önerilir. Bugün idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde, müminler tarafından okunacak dualar, sureler, yapılacak zikirler ve ibadetler büyük önem taşır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 21:15 Güncelleme 11 Ocak 2024, 22:14
Kandil gecesi hangi dualar okunur? Bu gece nasıl ibadet edilmeli, Regaib Kandili okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetleri nedir?

Regaip Kandili, üç ayların müjdecisi olarak bilinen ve İslam inancında büyük önem taşıyan bir gecedir. Bu özel gecede, müminlerin manevi bir haz ve huzur içinde ibadetlerini yerine getirmeleri tavsiye edilir. Regaip Kandili'nin feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler için okunması önerilen dualar, sureler, zikirler ve yapılacak ibadetler şunlardır. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu gecenin maneviyatını daha da yüceltir. Peki Regaip Kandili duası okunuşu! Kandil gecesi hangi dualar okunur? Regaib Kandili okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetleri nedir?

Regaip Kandili'nde Okunacak Dualar ve Sureler

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu gecenin maneviyatını daha da yüceltir. Bu özel gecede, aşağıdaki dualar ve sureler özellikle tercih edilir:

  1. Tesbih Zikirleri:
    • "Lâ ilâhe illallah"
    • "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"
    • "Estağfirullah"
    • "Sübhànallah"
    • "Elhamdülillâh"
    • "Allahu ekber"
    • "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"
Peygamber Efendimizin Regaip Kandili gecesi okuduğu dua!Peygamber Efendimizin Regaip Kandili gecesi okuduğu dua!
Peygamber Efendimizin Regaip Kandili gecesi okuduğu dua!

Regaip Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Regaip Kandili gecesinde, müminlerin yapması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

👉Kur'an-ı Kerim Okuma veya Dinleme: Kur'an-ı Kerim'in okunması veya dinlenmesi, bu gece için önerilen başlıca ibadetlerdendir.

👉Salat-u Selamlar: Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmesi, manevi bağların güçlenmesine katkıda bulunur.

👉Kaza ve Nafile Namazları: Kaza ve nafile namazların kılınması, gecenin manevi atmosferini artırır.

👉Tefekkür ve Muhasebe: Geçmiş üzerine düşünme ve kişisel muhasebe yapma, bu geceye özel bir derinlik katar.

Diğer Önerilen İbadetler:

👉Cevşen-ül Kebir'in okunması

👉Aile bireyleriyle günün önemi hakkında sohbet etme

👉Günahların affı için dua etme

👉Hastaları, yaşlıları ziyaret etme ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme

👉Eş, dost ve yakınlarla tebrikleşme

👉Tesbih Namazının Kılınışı

Tesbih Namazı, ömür boyunca en az bir kez kılınması tavsiye edilen önemli bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önerileri doğrultusunda, bu namaz dört rekât olarak kılınır ve her rekâtta belirli sayıda tesbih edilir. Her rekâtta 75 tesbih yapılır, böylece dört rekât sonunda toplam 300 tesbih tamamlanmış olur.

👉Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Regaib Kandili Duası

Bu mübarek gecede, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun önerdiği dua, manevi anlamda daha da derin bir ibadet deneyimi sunar. Bu dua, Yüce Allah'a yönelik şükür ve övgü ifadeleri içerir ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salat ve selamlar gönderilmesini içerir. Bu dua, Regaip Kandili'nin manevi atmosferine uygun bir şekilde, içtenlikle edilir.

Regaip Kandili, manevi huzur ve içsel yenilenme için önemli bir fırsattır. Bu özel gecede yapılan ibadetler, dualar ve zikirler, müminlerin hayatlarına bereket ve anlam katar. Bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili'nde Okunacak Zikirler

Regaip Kandili, İslam inancında özel bir yere sahip olan, manevi değeri yüksek bir gecedir. Bu mübarek gecede, müminlerin okuyabileceği zikirler ve tesbihler aşağıda listelenmiştir:

Regaip Kandili Zikirleri

"Lâ ilâhe illallah"

Anlamı: "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."

"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed"

Anlamı: "Allah'ım, efendimiz Muhammed ve ailesine salat et."

"Estağfirullah"

Anlamı: "Allah'tan af diliyorum."

"Sübhànallah"

Anlamı: "Allah eksikliklerden münezzehtir."

"Elhamdülillâh"

Anlamı: "Hamd, sadece Allah'a mahsustur."

"Allahu ekber"

Anlamı: "Allah en büyüktür."

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"

Anlamı: "Kuvvet ve güç ancak yüce ve büyük olan Allah'tandır."

"Allah" (Celle Celaluhu)

Anlamı: "Allah" (C.C), Yüce Allah'ın isminin zikridir.

Regaip Kandili'nde Çekilecek Tesbihler

10 gün boyunca her gün 100 defa "Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum"

Anlamı: "Daima diri ve kendi kendine yeten Allah'ı tesbih ederim."

10 gün boyunca her gün 100 defa "Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed"

Anlamı: "Tek ve ihtiyaçları gideren Allah'ı tesbih ederim."

10 gün boyunca her gün 100 defa "Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim"

Anlamı: "Affedicisi bol, merhametli Allah'ı tesbih ederim."

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı ve manevi yenilenmenin müjdecisi olarak kabul edilir. Bu özel gecede yapılan zikirler ve tesbihler, kişinin iç dünyasına huzur ve sakinlik kazandırırken, Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Bu zikirler, Regaip Kandili'nin manevi atmosferine uygun bir şekilde, içtenlikle edilir ve müminlerin hayatlarına bereket ve anlam katar. Regaip Kandili, İslam dünyası için manevi uyanışı ve içsel arınmayı temsil eder. Bu özel gecede yapılan her türlü ibadet ve zikir, müminlerin ruhani yolculuklarında önemli bir yere sahiptir. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP yangın yeri! İmamoğlu’nun vesayeti arttı PM sonrası Özgür Özel kontrolü kaybetti... Bay Kemalistler tetikte
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Casper
SON DAKİKA