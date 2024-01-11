Kandil gecesi hangi dualar okunur? Bu gece nasıl ibadet edilmeli, Regaib Kandili okunacak dualar, sureler, yapılacak ibadetleri nedir?

Regaip Kandili, manevi huzur ve içsel yenilenme için önemli bir fırsattır. Bu özel gecede yapılan ibadetler, dualar ve zikirler, müminlerin hayatlarına bereket ve anlam katar. Bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!

Regaip Kandili'nde Okunacak Zikirler Regaip Kandili, İslam inancında özel bir yere sahip olan, manevi değeri yüksek bir gecedir. Bu mübarek gecede, müminlerin okuyabileceği zikirler ve tesbihler aşağıda listelenmiştir: Regaip Kandili Zikirleri "Lâ ilâhe illallah" Anlamı: "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur." "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" Anlamı: "Allah'ım, efendimiz Muhammed ve ailesine salat et." "Estağfirullah" Anlamı: "Allah'tan af diliyorum." "Sübhànallah" Anlamı: "Allah eksikliklerden münezzehtir." "Elhamdülillâh" Anlamı: "Hamd, sadece Allah'a mahsustur." "Allahu ekber" Anlamı: "Allah en büyüktür." "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm" Anlamı: "Kuvvet ve güç ancak yüce ve büyük olan Allah'tandır." "Allah" (Celle Celaluhu) Anlamı: "Allah" (C.C), Yüce Allah'ın isminin zikridir.

Regaip Kandili'nde Çekilecek Tesbihler 10 gün boyunca her gün 100 defa "Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum" Anlamı: "Daima diri ve kendi kendine yeten Allah'ı tesbih ederim." 10 gün boyunca her gün 100 defa "Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed" Anlamı: "Tek ve ihtiyaçları gideren Allah'ı tesbih ederim." 10 gün boyunca her gün 100 defa "Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim" Anlamı: "Affedicisi bol, merhametli Allah'ı tesbih ederim."

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı ve manevi yenilenmenin müjdecisi olarak kabul edilir. Bu özel gecede yapılan zikirler ve tesbihler, kişinin iç dünyasına huzur ve sakinlik kazandırırken, Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Bu zikirler, Regaip Kandili'nin manevi atmosferine uygun bir şekilde, içtenlikle edilir ve müminlerin hayatlarına bereket ve anlam katar. Regaip Kandili, İslam dünyası için manevi uyanışı ve içsel arınmayı temsil eder. Bu özel gecede yapılan her türlü ibadet ve zikir, müminlerin ruhani yolculuklarında önemli bir yere sahiptir. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.