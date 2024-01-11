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En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli, en yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 💬REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024 - Regaip Kandili, müslümanlar için manevi bir aydınlanma, duaların kabul olduğuna inanılan özel bir gecedir. Bu kutsal gecenin yaklaşmasıyla birlikte, gönüller bir kez daha kandil mesajları ile dolup taşıyor. Regaip Kandili, Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu bir gece olarak kabul edilir, bu nedenle samimi dualar, hayır işleri ve ibadetlerle dolu geçirilmesi önerilir. İşte en güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli, en yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 14:26 Güncelleme 11 Ocak 2024, 14:26
En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli, en yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri! 💬REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024 - Regaip Kandili, İslam aleminin önemli dini günlerinden biridir. Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelen Regaip Kandili, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, dualar ve tövbeler kabul edilen mübarek bir gecedir." Bu gecede yapılan ibadetlerin ve duaların Allah katında daha değerli olduğu inanılır. Regaip Kandili'nin gelmesiyle birlikte, sevdiklerimize bu özel geceyi en güzel şekilde kutlamak için mesajlar göndermek isteriz. İşte en güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli, en yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri...

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024!

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.

Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil'iniz mübarek olsun.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

EN ANLAMLI, YENİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

DUALI, ÖZEL 2024 REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Regaip kandilin mübarek olsun.

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