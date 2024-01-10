Regaip Kandili’nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, Kuran okunur mu? Regaip Kandili’nde regl iken okunacak dualar, zikirler, İBADETLER!

💬REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024! En güzel, resimli, anlamlı, uzun, kısa, dualı, hadisli, en yeni Regaip Kandili mesajları ve sözleri!

Regaip Kandili 'nde regliyken ne yapılır, namaz kılınır mı, Kuran okunur mu? Regaip Kandili'nde regl iken okunacak dualar, zikirler, ibadetler sıkça araştırılmaya başlandı. Regl dönemindeki kadınlar için bu mübarek geceyi nasıl değerlendirecekleri konusu merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

REGAİP KANDİLİ'NDE REGL İKEN NE YAPILIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ''Kadınların âdet veya lohusalık hâllerinde yapamayacakları şeyler nelerdir?'' sorusuna şöyle yanıt verildi;

Âdet veya lohusalık hâlindeki kadınlar için bazı özel hükümler vardır. Bu dönemlerinde bulunan kadınlar;

a) Cinsel ilişkide bulunamazlar. Bu konuda Kur'ân-ı Kerîm'de "Sana kadınların âdet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki: O sıkıntılı bir hâldir. Bu sebeple âdet günlerinde kadınlardan ayrı durun, temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın…" (el-Bakara, 2/222) buyrulmaktadır. Dolayısıyla kadınlar âdet ve lohusalık hâllerinde cinsel ilişkide bulunamayacağı gibi bu dönemlerindeki kadınla cinsel ilişki kurmak da haramdır.