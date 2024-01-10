Regaip Kandili, her yıl İslam takvimine göre Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede kutlanır. Regaip Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, bu geceyi ihya etmek için Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede oruç tutabilirler. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün niyet edilir? Regaip Kandili orucu farz mıdır? Fazileti nedir? İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan gece olarak idrak edilecek. Bu mübarek gece aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir dönem olan mübarek üç ayların başlangıcını simgeliyor.

REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, FARZ MIDIR?



Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir. Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Regaip Kandili orucunu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.