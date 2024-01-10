💌REGAİP KANDİLİ MÜBAREK OLSUN mesajları! Kurumsal, ciddi, GİF’li, hareketli, tövbe dualı Whatsapp, Twitter, Facebook kandil mesajları indir!

"Rabbimizin rahmeti ve mağfiretiyle dolu bu özel gecede, dualarımızın kabul olması, sevdiklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamamız dileğiyle, Regaip Kandili'niz kutlu olsun! DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2024 Regaip Kandili, kalplerimizin birbirine yaklaştığı, dualarımızın kabul olduğu müstesna bir gecedir. Bu kutsal geceyi en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu anlar geçirmenizi temenni ederim. Ey Rabbimiz! Bizlere, kalplerimizi arındıracak, günahlarımızı affettirecek ve sevgi dolu dualarımızı kabul edecek bir Regaip Kandili nasip eyle. Dualarımızı kabul buyur, bizi affet. Regaip Kandilimiz mübarek olsun!

Yüce Rabbimiz! Kullarına rahmet kapılarını açtığın, duaları kabul buyurduğun bu mübarek gecede, bizleri de affet ve bize güç ver ki, sevgi ve iyilikle dolu bir hayat yaşayabilelim. Regaip Kandili'miz mübarek olsun. Ey sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz! Dualarımızı, gözyaşlarımızı, samimi içtenliklerimizi kabul et. Bizlere hidayet, sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle. Regaip Kandili'nin bereketi üzerimize olsun. Yüce Allah'ım! Bu kutsal gecede yüreklerimizi sevgiyle doldur, dualarımızı kabul et. Kandilimizi, günahlarımızdan arınma ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı olarak değerlendirme imkanı ver bize. Regaip Kandili'niz mübarek olsun!

Rabbim! Bu mübarek gecede, bizlere affını, rahmetini ve mağfiretini bahşet. Dualarımızı kabul et, bizi doğru yoldan ayırma. Kalplerimizi birleştir, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir yaşam nasip eyle. Regaip Kandili'niz mübarek olsun! Allah'ım! Bizleri affet, rahmetinle kuşat. Dualarımızı ve gönlümüzden geçenleri sana arz ediyoruz. Regaip Kandili, bize huzur ve manevi bir diriliş getirsin. Tüm müslüman kardeşlerimizin kandili mübarek olsun. RESİMLİ REGAİP KANDİLİ SÖZLERİ