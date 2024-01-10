🤲Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua! Diyanet Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları: kısa, uzun dualar ve sureler...

"Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Cümlemize vicdan genişliği lütfet kalplerimize inşirah bahşet, bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!" "Ey yüceler yücesi olan allah'ım Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle... Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir.Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!"

"Ya ilahe'l-alemin! Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaip gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz." "Ey çaresizler çaresi! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur."

"Ey koruyup kollayan allahım! önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi.." "Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi! Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi."

"Ey günahları bağışlayan! Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!" "Ya ilahel alemin! Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi. Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi."