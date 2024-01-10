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BUGÜN KANDİL Mİ 2024? Yarın (11 Ocak 2024 Perşembe) ne kandili? Regaip Kandili bu gece mi idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

İslam alemindeki müminler, kandil günlerini ibadetle geçirerek manevi atmosferi yaşamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, önemli kandil tarihlerinden biri olan Regaip Kandili, bu yıl ilk defa idrak edilecek. Müslümanlar, bu özel günde dualar ederek, ibadetlerini artırarak, hayır işlerinde bulunarak ve manevi olarak kendilerini güçlendirerek geçirecekler. Peki, Regaip Kandili bu gece mi idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 13:57 Güncelleme 10 Ocak 2024, 13:57
BUGÜN KANDİL Mİ 2024? Yarın 11 Ocak 2024 Perşembe ne kandili? Regaip Kandili bu gece mi idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi

Müslümanlar için önemli bir manevi anlam taşıyan Regaip Kandili, 2024 yılının ilk kandili olarak ocak ayı içerisinde idrak edilecek. Mübarek üç aylar içinde yer alan bu özel gecenin tarihi merakla beklenirken, Müslümanlar bu anlamlı günü ibadetle, dualarla ve hayır işleriyle değerlendirme hazırlıklarına başladı.

YARIN KANDİL Mİ?

Yarın kandil olup olmadığı merak ediliyor. Yılın ilk kandili yarına denk geliyor. Bu senenin ilk kandili olan Regaip Kandili 11 Ocak tarihinde idrak edilecek.

İŞTE 2024 KANDİLİ TARİHLERİ

11 OCAK-2024 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ
06 ŞUBAT-2024 SALI MİRAC KANDİLİ
24 ŞUBAT -2024 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ
05 NİSAN-2024 CUMA KADİR GECESİ
14 EYLÜL -2024 CUMARTESİ MEVLİD KANDİLİ

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.



Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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