Yeni dönem başlıyor! Otomobil sahiplerine son dakika duyurusu yapıldı! Plakasına taktırmayan herkes...

Araçların trafiğe çıkabilmesi için gereken şartlar arasında plakalar önemli bir yer tutuyor. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte tescil edilen tüm araçlarda karekodlu plaka kullanımı zorunlu hale geldi.
Araçların trafiğe çıkabilmesi için gereken şartlar arasında plakalar önemli bir yer tutuyor. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte tescil edilen tüm araçlarda karekodlu plaka kullanımı zorunlu hale geldi.
YENİ PLAKALAR NASIL OLACAK?
Yeni düzenlemeyle birlikte, karekodlu plakaların üretimi noterler ve Şoförler Odaları tarafından yapılacak. Plakanın il kodu ile harflerin arasında 15x15 mm boyutlarında bir karekod ve 12 haneli seri numarası yer alacak. Bu karekod sayesinde, aracın üretim yeri ve tarihi gibi bilgilere kolayca erişilebilecek.
MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?
Yeni düzenleme, mevcut plakaları etkilemiyor. Araç sahiplerinin kullanmakta oldukları plakaları değiştirmeleri zorunlu değil; bu kural sadece yeni plakalar için geçerli.
APP PLAKALAR
APP (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen, daha büyük ve kalın harf karakterlerine sahip plakalar, özellikle modifiye tutkunları arasında popüler.
Ancak 2017 yılından bu yana bu tip standart dışı plakaların kullanımı yasal değil ve para cezası uygulanıyor. Ayrıca, bu plakalar TÜVTÜRK muayenelerinden ağır kusurlu olarak geçemiyor.
PLAKA CEZALARI NE KADAR OLDU?
2024 yılı itibariyle, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesinin cezası 2.647 TL olarak belirlenmiş durumda. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sahte ve modifiye edilmiş plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor.