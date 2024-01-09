Kanada hangi mesleklerde alım yapıyor? Kanada iş imkânları nelerdir?

Kanada'da çalışma karşılığında alınan en düşük maaş, saatlik olarak 9 dolardır. Ülkede çalışan kişiler hangi meslek grubuna mensup olurlarsa olsunlar aylık ya da yıllık olarak aldıkları ücretler, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücret tutarının çok üzerindedir. Bu nedenle de aylık maaş alan kişilerin maaşları genellikle yüksektir. Bir yerde günlük ya da saatlik olarak çalışan kişilerin maaşları, ülkede diğer çalışanlara göre bu nedenden dolayı daha aşağı seviyelerde kalır. İşçinin ihtiyaç olduğu eyaletlerde çalışma ücreti saatlik 6 dolara kadar da düşebilir.

👉 Kanada'da En Düşük Maaş Ne Kadar?

👉Kanada Asgari Ücreti Ne Kadardır?

Kanada'da asgari ücret tutarı, eyaletlere göre değişiklik gösterir. Asgari ücretlerin hesaplanması ise kişilerin çalışma saatlerine göre belirlenir. Güncel olarak eyaletlerde asgari ücret alacak olan kişilerin saatlik ücretleri şöyle belirlenmiştir:

Alberta: 15 CAD

Britanya Kolumbiyası: 15,20 CAD

Manitoba: 11,95 CAD

New Brunswick: 11,75 CAD

Newfoundland & Labrador: 12,75 CAD

Northwest Territories: 15,20 CAD

Nova Scotia: 12,95 CAD

Nunavut: 16 CAD

Ontario: 15 CAD

Prince Edward Adası: 13 CAD

Quebec: 13,50 CAD

Saskatchewan: 11,81 CAD

Yukon: 15,20 CAD

Kanada iş imkanlarının fazla olduğu yerlerde verilen asgari ücret tutarları, diğerlerine göre daha fazladır.