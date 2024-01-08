Yapılan iğne sonucu hayatını kaybeden kızı için acılı anne feryat etti: "Kızım ihmal sonucu öldü"

Bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine tekrar götürüldüğü semt polikliniğinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızının ölümünde ihmal olduğunu öne süren anne Nuran Zehra Kıymet , bir an önce kızının vefatı ile ilgili soruşturma izni çıkarılmasını istedi.

DUYGULARIMI YİTİRDİM

Tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan acılı anne, "Geçen yıl 30 Aralık 2022 sabahı hastanede aldığı serum ve yapılan iğne sonrası sonrasında kızım vefat etti. Babası Melis'i boğaz ağrısı rahatsızlığıyla hastaneye götürmüştü. Aldığı serum sonrasında 7 yaşındaki kızımda alerjik reaksiyon gelişti. Melis'in ölümünde soruşturma izninin verilmediğine dair bir yazı geldi. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulunduk. Gülmeyi, tebessüm etmeyi, tüm duygularımı kaybettim. Hala inanamıyorum, bir sabah olacak ve birisi diyecek ki uyan, kötü bir rüyaydı ve bitti. Bir çocuğun ölümü soruşturulmadan sadece nefes aldı ve bittiyle kapatılabilir bir durum olabilir mi. Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyorum. Ancak öyle yüreğim biraz rahatlar. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum" dedi.