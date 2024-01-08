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Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da bugün iptal olan vapur seferleri neler? İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024 sefer saatleri listesi!

İptal olan feribot ve vapur seferleri 8 Ocak 2024, olumsuz hava koşulları ile gündeme geldi. Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları deniz trafiğini de etkiledi. Peki, Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da bugün iptal olan vapur seferleri neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 07:41 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:52
Vapur seferleri iptal mi? İstanbul’da bugün iptal olan vapur seferleri neler? İDO, BUDO, Şehir Hatları 8 Ocak 2024 sefer saatleri listesi!

"Vapur seferleri ve feribot seferleri iptal mi oldu?" sorusu yaşanan olumsuz hava koşullarıyla gündeme geldi. Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sağanak yağış ve rüzgar başladı. Önlemlerini alan yetkililer deniz trafiğinde bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan açıklama geldi.

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Kadıköy-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması
Büyükada-Sedef Adası
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

BUDO SEFERLERİ DE İPTAL

08.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.08.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
08.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
08.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
08.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
08.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
08.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.08.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

YAĞIŞLAR TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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