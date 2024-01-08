Mersin’de tüyler ürperten cinayet: 8 ay önce hapisten çıktı, 7 aylık hamile eşini satırla öldürdü

Tüyler ürperten cinayet, Mersin Tarsus'ta yaşandı. Murat Biçer (45), bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 24 yıl cezaevinde yattı. 8 ay önce ise cezaevinden çıktı. Dün sabah Bolatlı Mahallesi'ndeki evde yaşayan 3 çocuk annesi 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'in (41) evine gitti. Tartışmaya başladı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Koca, eline aldığı satırla eşine saldırdı. O sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı.

HASIMLARI ÖLDÜRMÜŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, kocasının öldürdüğü Serap Biçer'in kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği öğrenildi. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı belirlendi.