İstanbul, Ankara, İzmir halt etmiş: Bu ilçenin nüfusu o illerden daha çok, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi bakın neresiymiş?

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri, ülkenin demografik ve kentsel dönüşüm süreçlerinin canlı örnekleridir. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi ve İstanbul'un çeşitli mahalleleri, nüfus artışının ve şehirleşmenin etkilerini gözler önüne seriyor. Bu süreçler, şehir planlaması, altyapı gelişimi ve sosyal hizmetler açısından önemli meydan okumaları da beraberinde getiriyor.
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak öne çıkmaktadır. Yapılan yeni imar planları ve konut gelişimleri, mahallenin nüfusunu hızla artırmış durumda. Şu anki kayıtlı kişi sayısı 143.000'in üstüne çıkarak, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli gibi illerden daha kalabalık bir nüfusa sahip. Bu durum, şehirleşme süreçlerinin ve göç hareketlerinin, şehirlerin yanı sıra mahalleleri de nasıl etkilediğini gösteriyor.
Bağcılar Mahallesi ve Nüfus Artışı
Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi. Mahalledeki nüfus artışının devam etmesiyle birlikte, yakın gelecekte 200 bine kadar çıkması bekleniyor. Bu artış, kentsel dönüşüm, göç ve ekonomik fırsatlar gibi faktörlerin bir sonucu olarak görülüyor.