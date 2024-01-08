İstanbul, Ankara, İzmir halt etmiş: Bu ilçenin nüfusu o illerden daha çok, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi bakın neresiymiş?

Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri, ülkenin demografik ve kentsel dönüşüm süreçlerinin canlı örnekleridir. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi ve İstanbul'un çeşitli mahalleleri, nüfus artışının ve şehirleşmenin etkilerini gözler önüne seriyor. Bu süreçler, şehir planlaması, altyapı gelişimi ve sosyal hizmetler açısından önemli meydan okumaları da beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olarak öne çıkmaktadır. Yapılan yeni imar planları ve konut gelişimleri, mahallenin nüfusunu hızla artırmış durumda. Şu anki kayıtlı kişi sayısı 143.000'in üstüne çıkarak, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli gibi illerden daha kalabalık bir nüfusa sahip. Bu durum, şehirleşme süreçlerinin ve göç hareketlerinin, şehirlerin yanı sıra mahalleleri de nasıl etkilediğini gösteriyor.