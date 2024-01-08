AK Parti Antalya Kemer, Korkuteli, Kumluca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Antalya'nın seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.
AK PARTİ
Ak Parti 07 Ocak Pazar günü 12'si büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı.
AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.