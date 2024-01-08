AK Parti Antalya Kemer, Korkuteli, Kumluca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Antalya'nın seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ Ak Parti 07 Ocak Pazar günü 12'si büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı. AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu. MHP Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. CHP CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.