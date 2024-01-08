SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

AK Parti Antalya Kemer, Korkuteli, Kumluca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, AK Parti Antalya Kemer, Korkuteli, Kumluca Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 14:03 Güncelleme 08 Ocak 2024, 14:03
AK Parti Antalya Kemer, Korkuteli, Kumluca Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Antalya'nın seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ

Ak Parti 07 Ocak Pazar günü 12'si büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı.

AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP Antalya ilçe belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz!
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talebi!
İstanbulluların paraları delege borsasına! CHP’li Erkan Çakır’dan bomba itiraf! İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu bitirme oyunu: Talimat aldım
SON DAKİKA