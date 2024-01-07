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İzmir ve Bolu peş peşe sallandı! Vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa koştu

Dün sabaha karşı Bolu’da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Öğleden sonra da İzmir, aynı şiddetle sallandı. İki kentte de birçok kişi panikten sokağa koştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
İzmir ve Bolu peş peşe sallandı! Vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa koştu

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma ve 50 bini aşkın can kaybına neden olan depremin yaraları sarılıyor. Ancak ülkenin birçok bölgesi sallanmaya devam ediyor. Bolu'da dün saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Bolu merkez olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta da hissedildi. İzmir'de ise saat 14.53'te 4.2 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

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