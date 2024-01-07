İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...
AK PARTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.
Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonunu inceleyen Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.
AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.