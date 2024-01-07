İstanbul Büyükçekmece başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.