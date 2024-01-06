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Türk Hava Yolları, Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 01:13 Güncelleme 07 Ocak 2024, 01:13
Türk Hava Yolları, Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."

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