Natan Hayim, evli olan Gamze Canel’le yasak aşk yaşarken yakalandı! İhanete uğrayan market işletmecisi soluğu savcılıkta aldı

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk şirketi Ege- Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyuran iş insanı Natan Hayim'in ismi bu kez bir ihanet skandalıyla gündeme geldi. Market işletmecisi İbrahim Canel (50), güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi ve bir kızının annesi Gamze Canel'i (39) Hayim ile birlikte uygunsuz halde güvenlik kamera kayıtlarında görünce büyük bir şok yaşadı.
'KORKUYLA KAÇTIM'
Adeta başından kaynar sular dökülen İbrahim Canel, eşi Gamze'nin 'Kaç git. Yoksa seni öldürteceğiz' itirafıyla kendisi için kiralık katil tutulduğunu öğrendi. Soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alan İbrahim Canel, aralarında eşi, sevgilisi olmak üzere 5 şüpheli hakkında ölümle tehditten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Canel, "Ölüm korkusu nedeniyle yurt dışına çıktım. Koruma talep ettim. Adalete güveniyorum. Yakında boşanma davası da açacağım" dedi.