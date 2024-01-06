Natan Hayim, evli olan Gamze Canel’le yasak aşk yaşarken yakalandı! İhanete uğrayan market işletmecisi soluğu savcılıkta aldı

Türkiye'nin önde gelen tavukçuluk şirketi Ege- Tav'ın yüzde 60 ile çoğunluk hissesini 72 milyon dolara dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Japon NH Foods Ltd'ye satarak adını duyuran iş insanı Natan Hayim'in ismi bu kez bir ihanet skandalıyla gündeme geldi. Market işletmecisi İbrahim Canel (50), güzellik merkezi işleten 15 yıllık eşi ve bir kızının annesi Gamze Canel'i (39) Hayim ile birlikte uygunsuz halde güvenlik kamera kayıtlarında görünce büyük bir şok yaşadı.