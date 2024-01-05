SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kar, yağmur, çamur demeden çamaşırlarınızı şak diye kurutun! Japonlar bu 6 tekniği uyguluyor! Nemden eser bile kalmayacak

Kış mevsiminde çamaşırları kurutmak, özellikle yağmur, kar, rüzgar ve düşük sıcaklıkların etkisiyle zorlu bir görev olabilir. Japonlar, bu zorluklara karşı pratik ve etkili çözümler geliştirmişlerdir. İşte evde kurutma makinesi olmadığında Japonların kullandığı çamaşır kurutma sırları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 19:33 Güncelleme 05 Ocak 2024, 19:33
Kar, yağmur, çamur demeden çamaşırlarınızı şak diye kurutun! Japonlar bu 6 tekniği uyguluyor! Nemden eser bile kalmayacak

Japonlar, çamaşırları kurutma konusunda pratik ve etkili bir yaklaşım benimsemektedir. İşte çamaşırları kurutma konusunda Japonların uyguladığı altı adım:

1. Giysilerin Ön Ayırımı: Kıyafetleri beden ve ağırlıklarına göre sıralayarak, hacimli eşyaları daha hafif ve hassas olanlardan ayırmak.

2. Çamaşırlıkta Stratejik Düzenleme: Ağır ve hacimli kıyafetleri, çamaşır kurutmalığının uçlarına yerleştirerek daha iyi stabilite sağlamak.

3. Daha Küçük ve Narin Kumaşlar: İç çamaşırı gibi hafif ve hassas eşyaları ortaya yerleştirerek, eşit şekilde havaya maruz bırakarak kurumayı hızlandırmak.

4. Hava Akışı Düzeni Ayarı: Her giysi arasında boşluk bırakarak, kumaşların etrafındaki hava dolaşımını artırmak ve kurumayı hızlandırmak.

5. Çamaşırların Yönü: Mümkünse, çamaşırlığı havanın doğal olarak aktığı bir yöne doğrultmak.

6. Belirli Kıyafetler İçin Askıları Kullanmak: Kırışmaya yatkın giysiler için askı kullanarak, şekillerini korumak ve ütü ihtiyacını azaltmak.

Pencere Kenarlarından Uzak Tutmak: Kış aylarında çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlamak için çamaşırları soğuk alanlardan uzakta asmak ve iç mekanlarda nem seviyelerini artırmak.

Kot Pantolonunun Hızlı Kuruması İçin İpuçları:

Makine kurutma yerine doğal ortamı tercih etmek.

Pantolonu ters çevirerek gölgeli bir alanda asmak.

Hava sirkülasyonu olan bir yerde veya düz bir yüzeye sererek kurumasını sağlamak.

Pantolonu düzgün bir şekilde gerip asmak, kırışıklıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Eğer mümkünse, dışarıda asarak rüzgarın etkisiyle hızlı kurumasını sağlamak.

Pantolonu asmadan önce fazla suyunu sıkarak veya nazikçe kurulayarak süreci hızlandırmak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalar
31 Mart zaferi yükleniyor | Pazar günü İstanbul’da büyük heyecan! AK Parti 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylarını açıklıyor! İşte o iller
Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM
SON DAKİKA