Kar, yağmur, çamur demeden çamaşırlarınızı şak diye kurutun! Japonlar bu 6 tekniği uyguluyor! Nemden eser bile kalmayacak

Japonlar, çamaşırları kurutma konusunda pratik ve etkili bir yaklaşım benimsemektedir. İşte çamaşırları kurutma konusunda Japonların uyguladığı altı adım:

1. Giysilerin Ön Ayırımı: Kıyafetleri beden ve ağırlıklarına göre sıralayarak, hacimli eşyaları daha hafif ve hassas olanlardan ayırmak.

2. Çamaşırlıkta Stratejik Düzenleme: Ağır ve hacimli kıyafetleri, çamaşır kurutmalığının uçlarına yerleştirerek daha iyi stabilite sağlamak.

3. Daha Küçük ve Narin Kumaşlar: İç çamaşırı gibi hafif ve hassas eşyaları ortaya yerleştirerek, eşit şekilde havaya maruz bırakarak kurumayı hızlandırmak.