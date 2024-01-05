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Forbes açıkladı! Türkiye'nin en yaşanılır kentleri açıklandı: İstanbul listede yerini aldı

Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konular içeren dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye’nin en yaşanabilir kentlerini yayınladı. Listenin zirvesinde İstanbul’un olması şaşırttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ocak 2024 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:00
Forbes açıkladı! Türkiye’nin en yaşanılır kentleri açıklandı: İstanbul listede yerini aldı

Forbes'ın son araştırmasının sonuçları şaşırttı... Başta trafiği olmak üzere 20 milyonu bulan nüfusu ile yaşaması zor kentlerden biri olarak gösterilen İstanbul, Forbes listesine göre "68,9'luk Genel Endeks Puanı ile, Türkiye'nin en yaşanılır kenti" seçildi.



Listede Ankara 66,13'lük Genel Endeks Puanı ile ikinci, Genel Endeks Puanı 62,39'la da İzmir üçüncü sırayı ilde etti. Genel Endeks Puanı 29,71'le Muş listenin son sırasında yer aldı. Bu liste sosyal medyada geniş yankı buldu:


FORBES'A ELEŞTİRİ YAĞDI
- Hangi İstanbul zirvedeymiş!
- Listeyi kim yaptı, merak ediyorum.
- Günde 4 saatim yolda geçiyor. Evet trafik sorunu zirvede.
-İnsan selinin olduğu kent nasıl en yaşanılabilir olur, anlamadım.
-Tamam iş konusunda anlarım ama yaşamak, çalışmak mı!

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