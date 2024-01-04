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İğrenç kokan mutfak bezlerini tertemiz yapıyor! Mikrop kıran, kiri eriten yöntem! Sakın çamaşır makinesinde yıkamayın

Günlük mutfak işlerimizde vazgeçilmez araçlardan biri olan mutfak bezleri, sık kullanımın ardında hoş olmayan kokulara neden olabilecek bir tehlike barındırıyor. Evlerimizde yemek hazırlamak, bulaşıkları yıkamak ve yüzeyleri temizlemek için sıklıkla başvurduğumuz bu pratik araçlar, kullanım sonrası nemli ve kirli bir hal alarak mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam sağlıyor. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu temizleme yöntemi ile kötü kokulu bezlere veda edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 22:41 Güncelleme 04 Ocak 2024, 22:41
İğrenç kokan mutfak bezlerini tertemiz yapıyor! Mikrop kıran, kiri eriten yöntem! Sakın çamaşır makinesinde yıkamayın

Mutfakların temiz ve hijyenik tutulması, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli. Ancak, günlük mutfak işlerinde sıkça kullanılan mutfak bezleri, zamanla nemli ve kirli hale gelebilir, İşte bezlerinizi tertemiz yapacak o yöntem...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı çamaşır sodası

3 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı

3 yemek kaşığı beyaz sirke

1 litre kaynar su

Bulaşık deterjanı

Yapılışı:

Bir tencereye 3 yemek kaşığı çamaşır sodası, 3 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı, 1-2 damla bulaşık deterjanı ve 3 yemek kaşığı beyaz sirkeyi ekleyin.

Kirli mutfak bezlerinizi bu karışımın içine atın.

Üzerine 1 litre kaynar suyu ekleyin.

Karışımı kaynatın ve bezleri en az 10 dakika boyunca kaynatmaya devam edin.

Bezleri çıkarıp soğuk suda iyice durulayın.

Artık bezleriniz tertemiz ve hoş bir kokuyla kullanıma hazır!

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