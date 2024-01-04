İğrenç kokan mutfak bezlerini tertemiz yapıyor! Mikrop kıran, kiri eriten yöntem! Sakın çamaşır makinesinde yıkamayın

Mutfakların temiz ve hijyenik tutulması, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli. Ancak, günlük mutfak işlerinde sıkça kullanılan mutfak bezleri, zamanla nemli ve kirli hale gelebilir, İşte bezlerinizi tertemiz yapacak o yöntem...
Mutfakların temiz ve hijyenik tutulması, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli. Ancak, günlük mutfak işlerinde sıkça kullanılan mutfak bezleri, zamanla nemli ve kirli hale gelebilir, İşte bezlerinizi tertemiz yapacak o yöntem...
Malzemeler:
3 yemek kaşığı çamaşır sodası
3 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı
3 yemek kaşığı beyaz sirke
1 litre kaynar su
Bulaşık deterjanı
Yapılışı:
Bir tencereye 3 yemek kaşığı çamaşır sodası, 3 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı, 1-2 damla bulaşık deterjanı ve 3 yemek kaşığı beyaz sirkeyi ekleyin.
Kirli mutfak bezlerinizi bu karışımın içine atın.
Üzerine 1 litre kaynar suyu ekleyin.
Karışımı kaynatın ve bezleri en az 10 dakika boyunca kaynatmaya devam edin.
Bezleri çıkarıp soğuk suda iyice durulayın.
Artık bezleriniz tertemiz ve hoş bir kokuyla kullanıma hazır!
ü