Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK e-devlet SEÇMEN KAYDI SORGULAMA ekranı! Son dakika açıklama geldi

SEÇMENLER, 17 OCAK'A KADAR BİLGİLERİNİ KONTROL EDEBİLECEK Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi yarın başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek. Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

KAYDI BULUNMAYANLAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak. Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada "İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız" ifadelerini kullandı.