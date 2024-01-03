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Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK e-devlet SEÇMEN KAYDI SORGULAMA ekranı! Son dakika açıklama geldi

Son dakika seçmen listeleri ne zaman çıkacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar ise adayların ne zaman açıklanacağını ve seçmen kağıtlarının ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 22:58 Güncelleme 03 Ocak 2024, 23:01
Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK e-devlet SEÇMEN KAYDI SORGULAMA ekranı! Son dakika açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe itibariyle askıya çıkacak. Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi yarın başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-devlet üzerinden giriş yaparak seçmen kaydınızı sorgulayabilirsiniz.

YSK YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMENLER, 17 OCAK'A KADAR BİLGİLERİNİ KONTROL EDEBİLECEK

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi yarın başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek. Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

KAYDI BULUNMAYANLAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak. Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada "İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız" ifadelerini kullandı.

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