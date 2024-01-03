Sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? ABD detayı var

Sahibinden.com'a erişim problemleri yaşıyor. Bu durum, kullanıcılar arasında ve sosyal medyada çeşitli tartışmalara ve spekülasyonlara neden oluyor. Bu spekülasyonlar arasında siteye ne olduğu ve neden erişilemediği konusunda farklı iddialar bulunuyor. Buna karşılık, şirketin resmi açıklamasında, yaşanan erişim sorunlarının arkasında teknik problemlerin olduğu belirtiliyor. Bu açıklama, kullanıcılar arasındaki belirsizliği bir nebze olsun gidermeye yardımcı oluyor ve şirketin sorunu çözmek için çalıştığını gösteriyor. Bu süreçte, kullanıcıların resmi bilgilendirmeleri takip etmeleri ve spekülasyonlara kapılmamaları önem taşıyor. Peki sahibinden.com olayı nedir? Client Hold ne demek? İşte tüm detaylar...

Sahibinden.com'un Domain Yenileme Sorunu Öne çıkan iddialardan biri, 30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken domain adı yenileme işleminin sahibinden.com yetkilileri tarafından unutulduğu yönünde. 'Whois' verileri incelendiğinde, domain için yenileme ödemesinin 1 Ocak 2024'te yapıldığı görülüyor. 30 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki bu gecikme süresince, domain sağlayıcı şirketin site adını otomatik olarak askıya aldığı ve bu durumun sahibinden.com'un 'Client Hold' statüsüne geçmesine ve erişim sorunlarına yol açtığı anlaşılıyor. Sahibinden kapandı mı? Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden ilk açıklamayı yaptı