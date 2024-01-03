Sahibinden kapandı mı? Sahibinden.com domainini kim satın aldı? Sahibinden ilk açıklamayı yaptı

Son zamanlarda sahibinden.com'un yaşadığı erişim problemleri üzerine, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı: 30 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken domain adı yenileme ödemesinin unutulduğu yönünde. Sitenin 'Whois' (aitlik) verileri incelendiğinde, bu iddiayı destekleyen bir durumla karşılaşılıyor. Sahibinden.com domaini için yenileme ödemesinin 1 Ocak 2024 tarihinde yapıldığı görülüyor. 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında geçen süre içinde, domain sağlayıcı şirketin otomatik olarak site ismini askıya alması, sahibinden.com isminin 'Client Hold' durumuna geçmesine ve siteye erişimin sağlanamamasına yol açıyor.



Client Hold Nedir? Bir alan adı ClientHold durumuna geçtiğinde, geçici olarak durdurulmuş oluyor. Bu durum, genellikle alan adı sahibinin kaydını güncellememesi veya domain kaydının geçerlilik süresinin dolması gibi nedenlerle meydana geliyor. "ClientHold" durumuna alınan bir alan adı, ilgili web sitesi, e-posta hesapları ve diğer hizmetleri kullanılamaz hale getiriyor.