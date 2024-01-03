Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C’li ve memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı kesinleşti! 3 Ocak 2024

10.500,00 14.444,85
10.600,00 14.582,42
10.700,00 14.719,99
10.800,00 14.857,56
10.900,00 14.995,13
11.000,00 15.132,70
11.100,00 15.270,27
11.200,00 15.407,84
11.300,00 15.545,41
11.400,00 15.682,98
11.500,00 15.820,55
11.600,00 15.958,12
11.700,00 16.095,69
11.800,00 16.233,26
11.900,00 16.370,83
12.000,00 16.508,40
12.100,00 16.645,97
12.200,00 16.783,54
12.400,00 17.058,68
12.500,00 17.196,25
12.600,00 17.333,82
12.700,00 17.471,39
12.800,00 17.608,96
12.900,00 17.746,53
13.000,00 17.884,10
14.000,00 19.259,80
15.000,00 20.635,50
16.000,00 22.011,20
17.000,00 23.386,90
18.000,00 24.762,60
19.000,00 26.138,30
20.000,00 27.514,00
2024 Ocak Ayında Memur Emeklilerine Uygulanan Zam Oranları
2024 Ocak ayında memur emeklilerinin maaşlarına %49.25 oranında bir zam uygulandı. Bu zam, çeşitli kademelerdeki memur emeklilerinin maaşlarını önemli ölçüde artırdı. İşte farklı pozisyonlarda görev yapmış memur emeklileri için uygulanan zam sonrası oluşan yeni maaş miktarları:
Görev Unvanı Mevcut Maaş (TL) %49.25 Zam Sonrası Yeni Maaş (TL)
Müsteşar (1/1) 35.911,25 53.597,54
Genel Müdür (1/1) 31.783,75 47.437,25
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 14.810,00 22.103,93
Memur (Lisans - 1/4) 12.062,50 18.003,28
Öğretmen (1/4) 14.810,00 22.103,93
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 20.871,25 31.150,34
Başkomiser (1/4) 15.188,75 22.669,21
Polis Memuru (1/4) 14.935,00 22.290,49
Hemşire (Lisans - 1/4) 14.810,00 22.103,93
Mühendis (1/4) 14.810,00 22.103,93
Teknisyen (Lise -1/4) 10.632,50 15.869,01
Pratisyen Hekim (1/4) 25.906,25 38.665,08
Profesör (1/4) 28.350,00 42.312,38
İmam-Hatip 14.810,00 22.103,93
Avukat (1/4) 14.810,00 22.103,93
2024 Ocak Ayı Emekli Zam Oranı Hesaplama
2024 Ocak ayı yaklaşırken, emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının nasıl hesaplanacağıdır. Türkiye'deki emekliler için bu hesaplama, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine dayanmaktadır.
Emekli Zam Oranı Hesaplama Süreci
-
Enflasyon Verilerinin Toplanması: TÜİK, her ayın enflasyon oranlarını açıklar. Emekli maaş zamları, önceki yılın Temmuz ayından itibaren cari yılın Aralık ayına kadar olan 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanır.
-
Altı Aylık Enflasyon Oranının Hesaplanması: Temmuz-Aralık dönemi arasındaki toplam enflasyon oranı hesaplanır. Bu, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının belirlenmesinde temel alınır.
-
Memur ve Memur Emeklileri İçin Ek Artış: Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereğince ek bir artış da alabilir. Bu, altı aylık enflasyon oranının üzerine eklenerek toplam zam oranını belirler.
-
İşçi Emeklileri İçin Hesaplama: İşçi emeklileri için zam oranı, yalnızca altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanır.
-
Kesin Zam Oranının Belirlenmesi: TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte, 6 aylık toplam enflasyon oranı netleşir ve bu oran emekli maaşlarına yansıtılır.