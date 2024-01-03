Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C’li ve memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı kesinleşti! 3 Ocak 2024

3 Ocak 2024 emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C emeklileri için en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve kesinleşen zam oranları, emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu haberimizde 2024 Ocak ayında emeklilere yapılacak zamlar ve emekli maaşlarına dair son gelişmeleri detaylandırdık.