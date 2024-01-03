5 yıldızlı otellerin sırrı ortaya çıktı! Bembeyaz havlu ve çarşaflar için rekor kıran püf nokta

Ardından, çamaşırlarımızı bu karışımla yıkıyoruz. Eğer çamaşırların yapısı 90 derecede yıkanmaya uygunsa, bu sıcaklıkta yıkamak daha etkili olacaktır. Ancak bazı kıyafetler için 60 derece daha uygun olabilir.