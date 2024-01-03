5 yıldızlı otellerin sırrı ortaya çıktı! Bembeyaz havlu ve çarşaflar için rekor kıran püf nokta

5 yıldızlı otellerin temizlik sırlarını evinize taşıyarak, havlu ve çarşaflarınızın otel kalitesindeki hijyenine şahit olabilirsiniz. Bu pratik yöntemleri uygulayarak, evinizde her zaman temizlik ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz.
5 yıldızlı otellerin temizlik sırlarını evinize taşıyarak, havlu ve çarşaflarınızın otel kalitesindeki hijyenine şahit olabilirsiniz. Bu pratik yöntemleri uygulayarak, evinizde her zaman temizlik ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz.
BEMBEYAZ ÇAMAŞIRLAR İÇİN BUNU YAPIN!
Deterjan: Yeterli miktarda deterjan kullanarak temizlik başlıyor.
Karbonat: Yaklaşık bir kaşık kadar karbonat ekleyerek lekelerle mücadele ediyoruz.
Limon Suyu: Karbonatın üzerine limon suyu ekleyerek karışımı kabartıyoruz.
Aspirin: Beyazlatma etkisi için bir tane büyükler için olan aspirini eziyoruz ve karışıma ekliyoruz.
Yumuşatıcı: Yarısı kadar yumuşatıcı ekleyerek çamaşırlarımıza hoş bir koku katıyoruz.
Beyaz Sirke: Sadece banyoda kullanılan beyaz sirkeyi ekleyerek bakteri oluşumunu engelliyoruz.
Ardından, çamaşırlarımızı bu karışımla yıkıyoruz. Eğer çamaşırların yapısı 90 derecede yıkanmaya uygunsa, bu sıcaklıkta yıkamak daha etkili olacaktır. Ancak bazı kıyafetler için 60 derece daha uygun olabilir.
Bu pratik temizlik yöntemleri sayesinde zamanla grileşmiş olan çamaşırlarımızın beyazlığını geri kazanabilir ve yeni aldığımız beyazları morarmasını engelleyebiliriz.