3 Ocak 2024 Bağkur, SSK, 4A, 4B, 4C emeklilerin alacağı en düşük emekli maaşı kesinleşti!

2024 yılının Ocak ayında emeklilere yapılacak zam, Türkiye'deki milyonlarca emeklinin hayat standartlarını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişmedir. Bu zam, hem mevcut ekonomik koşullara uyum sağlamak hem de emeklilerin refah seviyesini artırmak için kritik bir adım olarak görülmektedir. Emekliler ve aileleri, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri ve sonrasında belirlenecek kesin zam oranlarını yakından takip etmektedir. Bu zam oranlarının, emeklilerin yaşam kalitesine olumlu bir etki yapması ve ekonomik güvencelerini artırması bekleniyor.