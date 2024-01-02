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Herkes merak ediyordu: Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte cevabı

Türkiye'deki şehirler arası otoyollarda sıklıkla gördüğümüz ve genellikle yol kenarlarında yer alan küçük beyaz levhalar, aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekmekte ve önemli bir amaca hizmet etmektedir. Bu levhalar, özellikle acil durumlarda hayati bir rol oynayabiliyor. Peki bu beyaz bilgilendirme levhalarının asıl amacı nedir?

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 12:36 Güncelleme 02 Ocak 2024, 12:36
Herkes merak ediyordu: Yol kenarındaki beyaz levhanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte cevabı

Otoyol kenarındaki bu beyaz levhalar, sadece basit işaretler değil, aynı zamanda acil durumlarda hayat kurtarıcı öneme sahip trafik unsurlarıdır. Bu levhaların anlamlarını bilmek ve nasıl okunacağını öğrenmek, hem güvenli sürüş için önemlidir hem de acil bir durumda hızlı ve etkili bir şekilde yardım çağrısı yapabilmek için gereklidir.

Otoyol Kenarındaki Beyaz Levhaların Anlamı

Beyaz levhalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, otoyolların daha kolay tanımlanması ve acil durumlarda yardım ekiplerinin daha hızlı müdahale edebilmesi için kullanılmaktadır. Bu levhalar, kontrol kesim levhası olarak da bilinir ve kaza gibi durumlarda konumun belirlenmesine yardımcı olur. Kullanıcılar bu levhalardaki bilgileri acil durumlarda yardım çağrısında bulunurken kullanabilir ve böylece ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlayabilirler.

Kontrol Kesim Levhası Nedir?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün belirttiği üzere, kontrol kesim levhası, yolları tanımlamak ve yol kaynaklı sorunların yerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bu levhalar, yolu tanımlayan ve yoldan kaynaklanan sorunların yerinin belirlenmesine yardımcı olan önemli işaretlerdir.

Kontrol Kesim Levhası Nasıl Okunur?

  • Otoyolların numaralandırılmasında büyük yerleşim yerleri esas alınır.
  • İstanbul'a 1-19, Ankara'ya 20-29, İzmir'e 30-39, Adana'ya 50-59 gibi numaralar ayrılmıştır.
  • Örneğin, İstanbul-Ankara Otoyolu O-4 olarak belirlenmiştir.
  • İlk harf, yolun otoyol olduğunu, sonraki iki hane hat numarasını, son iki hane ise kesim numarasını gösterir.
  • Bağlantı yollarında "A" ve "B" harfleri, erişim kontrolü durumuna göre verilir.
  • Her kavşakta kesim numarası değişir ve bu levhalar, otoyolun her iki yönünde kullanılır.

Levhaların Montajı ve Teknik Özellikleri

  • Trafik işaret levhaları ile aynı direk üzerinde kullanılacaksa, aralarında yeterli miktarda boşluk bırakılmalıdır.
  • Kontrol kesim levhalarının yol yüzeyine olan yüksekliği 0.60 m ile 1.20 m arasında olmalıdır.
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