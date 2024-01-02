Finlandiya'ya göçmen olarak gidip oraya yerleşmek için öncelikle Türkiye'den vize alarak Finlandiya'ya gidilmesi gereklidir. Ülkeye giriş yapıldıktan sonra bir işte çalışmaya başlanarak göçmenlik başvurusu yapılabilir. Ya da Finlandiya iş imkanlarından yararlanabilmek için Türkiye'den ülkeye işçi olarak başvuru yapılabilir. Başvurunun kabulünden sonra, ekstra herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan işçi olarak da ülkeye gidilebilir.

Finlandiya'da mevcut olan iş imkanları, ağırlıklı olarak hizmet sektöründedir. Bunun yanında gidilen ve en çok bilinen Finlandiya iş imkanları, şöyle sıralanmıştır:

Ticaret

Ulaşım

Otel ve yemek hizmetleri

Eğitim

Sağlık ve sosyal hizmetler

👉Finlandiya Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Finlandiya'nın işçi kabul ettiği meslek grupları, şöyle belirlenmiştir: