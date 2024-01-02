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Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? 🚭2 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

2024 Ocak ayının gelmesiyle birlikte sigara fiyatlarındaki olası zam tartışmaları da hız kazanıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan zamların ardından, sigara kullanıcıları ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler, 2024'e dair fiyat güncellemelerini bekliyor. Peki, 1 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 07:26 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:27
Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? 🚭2 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile sigara fiyatlarındaki maktu vergi ağırlığı artırıldı ve nispi vergi ağırlığı düşürüldü. Peki, 1 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

🚬 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ 1 OCAK 2024?

1 Ocak 2024 itibarıyla bir sigara grubuna zam geldi. Buna göre en ucuz sigara 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 60 lira oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sigara vergisi düzenlemeleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Maktu vergi paket başına 1,1043 TL'den, 4,8058 TL'ye çıkarıldı. Asgari maktu vergi ise 22,228 TL'den, 28,498 TL'ye yükseltildi. Nispi vergi oranı ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü. Bu değişikliklerle birlikte, 2024 yılı Ocak ayında sigara ÖTV'sinde otomatik enflasyon artışı uygulanmayacak.

Düzenleme, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpanın 7,5'ten 5,2'ye düşmesini sağladı. Yani, artık 1 TL'lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artmasına rağmen, sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmenin cilt sağlığına etkisi nedir? Sigara içmek, ciltte kan akışını azaltabilir, kolajen üretimini engelleyebilir ve erken yaşlanma belirtilerini tetikleyebilir. Kırışıklıkların ve çizgilerin oluşumunu hızlandırabilir. Ayrıca, cilt mat ve solgun bir görünüm kazanabilir, sivilce ve diğer cilt sorunlarının riskini artırabilir.

Sigara içmenin genel sağlığa zararları nelerdir? Sigara içmek, akciğer kanseri, kalp hastalıkları, KOAH, inme, diyabet, mide kanseri, ağız kanseri gibi birçok ciddi sağlık sorununun riskini artırır. Ayrıca, solunum yollarını tahriş eder, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücutta iltihaplanmaya neden olabilir.

Pasif içicilik nedir ve neden zararlıdır? Pasif içicilik, sigara içmeyen bireylerin sigara dumanına maruz kalmasıdır. Pasif içicilik de aynı zararlı kimyasallara maruz bırakabilir ve solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser gibi sağlık sorunlarının riskini artırabilir, özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve solunum yolu sorunları olan kişiler için daha risklidir.

Sigara ile kalp hastalıkları arasındaki ilişki nedir? Sigara içmek, kan basıncını artırabilir, kan damarlarını sertleştirebilir ve tıkayabilir, bu da kalp krizi ve inme riskini artırır. Sigara dumanı ayrıca vücuttaki oksijen seviyelerini düşürebilir, kalp kasını zorlayabilir ve kalp yetmezliği riskini artırabilir. Kalp sağlığı için sigarayı bırakmak önemlidir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.

Sigara bağımlılığını bırakmak için profesyonel yardım önemli midir? Evet, sigara bağımlılığının bırakılması sürecinde profesyonel yardım almak önemlidir. Deneyimli merkezlerde uygulanan profesyonel yöntemler, bireyin sigarayı bırakma sürecini kolaylaştırabilir ve başarılı olma şansını artırabilir.

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