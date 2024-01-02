Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? 🚭2 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmenin cilt sağlığına etkisi nedir? Sigara içmek, ciltte kan akışını azaltabilir, kolajen üretimini engelleyebilir ve erken yaşlanma belirtilerini tetikleyebilir. Kırışıklıkların ve çizgilerin oluşumunu hızlandırabilir. Ayrıca, cilt mat ve solgun bir görünüm kazanabilir, sivilce ve diğer cilt sorunlarının riskini artırabilir.

Sigara içmenin genel sağlığa zararları nelerdir? Sigara içmek, akciğer kanseri, kalp hastalıkları, KOAH, inme, diyabet, mide kanseri, ağız kanseri gibi birçok ciddi sağlık sorununun riskini artırır. Ayrıca, solunum yollarını tahriş eder, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücutta iltihaplanmaya neden olabilir.