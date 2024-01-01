Yapay zeka, Türkiye’nin en yaşanabilir kentlerini belirledi! İlk sıraya İstanbul, Ankara değil, Bursa yerleşti...

Dünya, yapay zekayı tartışmaya başladı. Yapay zeka kullanılarak yapılan seslendirmeler, sanat ürünleri ve tedaviler herkesi şaşırttı. İşte yapay zeka şimdi de Türkiye 'nin en yaşanılabilir şehirlerini kendince araştırdı.







Yaşamın en kolay olduğu şehirleri belirlemek için verileri analiz etti. Bireylerin konforunu etkileyen nedenleri de göz önüne alıp, şehirler arasındaki yaşam kalitesini değerlendirdi. Ne Ankara ne de İstanbul'u seçti.