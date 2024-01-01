Sürpriz hesaba son! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

"FİYATLARA BAKARAK OTURUYORUZ"

Esengül Şahin, "Mecburen artık fiyat listesine bakıyoruz. Her yerde dengesiz bir fiyat dağılımı var maalesef. Bu sebeple fiyatlara bakarak oturuyoruz. Karar çok doğru, bu tür yerlerin çok sürprizleri olabiliyor. Zor durumda kalmamak adına güzel bir uygulama olmuş. Çok iyi düşünülmüş" dedi.

Kenan Uygur ise "Alışkanlıklardan ötürü fiyat listesine bakmadık. Bundan sonra da pek bakabileceğimizi sanmıyorum. Ancak bu caydırıcı bir unsur, içeriye oturduğunuz zaman içerideki fiyatla dışarıdaki fiyat çok farklı olabiliyor. Burası tanıdık bir mekân olduğu için sürekli gidip geldiğimizden fiyata bakma gereksinimiz olmadı. Ama genelde takip ediyoruz. Herkesin bir alım gücü var, kesinlikle iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"İŞLER YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Restoran işletmecisi Engin Yılmaz ise, "Çalışanlar için de vatandaşlar için de hakikaten iyi bir uygulama değil. İşler yarı yarıya düştü. Taktığımız tavuk döner 40 kiloysa 30 kiloya düştü. Et döner 50 kilo ise 40'a düştü. Bakın şimdi salonumuzun dolu olması gerekirken bomboş" şeklinde konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN