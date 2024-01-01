İstanbul’a sonunda geliyor! Başımıza lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji tarihi duyurdu

TRAKYA 0 DERECEYİ GÖRECEK "Marmara Bölgesi'nden başlayarak Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 5-6 dereceye düşeceği, hatta Trakya'da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava, yağışlı hava geliyor. Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul'a kar yağacağını tahmin ediyorum."

SICAK HAVALARI UNUTABİLİRİZ "Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz."

"ANADOLU'YA KAYACAK" "3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe, cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

KUTUP SOĞUKLARINA HAZIR OLUN Uzmanlara göre ocak ayının ikinci haftasında Türkiye'ye çok sert bir kutup soğuğunun inme ihtimali bulunuyor. Bu durumda, ülkede çetin kış koşullarının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.