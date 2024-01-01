Bir daha sigara içmeyeceksiniz! Bağımlılık bükücü çay tarifi! Günde 1 bardak içenin vücudu resetlenecek

Su koyu mavi renk aldıktan sonra, mavi buz kalıbı yapmak için buz kalıbına bir miktar dökün ve üzerine mavi kelebek çayını ekleyip dondurun.

Mavi kelebek çayını hazırlamak için, bir kaba 250 ml su ve 6-7 yaprak mavi kelebek çayı ekleyin. Yaprakların mavi rengi suya geçmesi için bir süre bekleyin.

Son olarak, süsleme için birkaç taze nane yaprağı ve bir dilim limon veya kuru limon ekleyin.

Bir bardağa mavi buzları koyun ve yarım şişe maden suyu ekleyin. İçerisine biraz mavi kelebek çayı ve birkaç damla limon damlatarak karıştırın, böylece mavi renk mora dönüşecektir.

MAVİ KELEBEK SARMAŞIĞI ÇAYI NEDİR?

Güney Asya'da yetişen Clitoria bitkisinin çiçeklerinden elde edilen bir çay türüdür. İngilizce adı "Blue Butterfly Pea" olarak geçer. Bu bitkisel çay, genellikle kahverengi ve açık yeşil dem renklerinden farklı olarak mavi bir dem rengine sahiptir ve çiçeklerinin mavi renginden ismini almıştır.

Bu çay, Camellia Sinensis bitkisinden elde edilen geleneksel çaylardan veya bitkisel çaylardan farklıdır ve doğal mavi rengi sebebiyle kozmetik alanında da kullanılmaktadır. Bali, Malezya, Tayland ve Vietnam kültürlerinde uzun yıllardır bilinir ve kullanılırken, aynı zamanda Ayurveda'nın bir parçası haline gelmiştir.