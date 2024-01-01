1 Ocak Filistin yürüyüşü nerede yapılacak, saat kaça kadar 2024? Galata köprüsüne nasıl gidilir? Gazze yürüyüşü toplu taşıma, ulaşım güzergahları

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.
Gazze Mitingi Tarih ve Yeri:
1 Ocak 2024 Pazartesi günü, terör devleti İsrail'in hain saldırılarına dur demek ve terör örgütü PKK'ya lanet etmek amacıyla düzenlenecek Gazze Mitingi, Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek.
Miting Başlama Saati ve Beklentiler:
Etkinlik, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde saat 08.30'da başlayacak. Binlerce vatandaşın katılımı bekleniyor, bu tarihi eylemde İsrail'in hain saldırılarına karşı güçlü bir tepki gösterilecek ve PKK'ya lanet okunacaktır.
Otobüs ile Eminönü'ne Ulaşım:
İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasından birçok otobüs hattı, Eminönü semtine otobüs seferi düzenlemektedir. Bu hatlar aktarmasız bir yolculuk imkânı sunarak ulaşımda aksamaya neden olmamaktadır.
Metrobüs ile Eminönü'ne Ulaşım:
Metrobüsler trafikte gitmediği için trafiğe takılma olasılığı düşüktür. Özellikle İstanbul'un uzak bölgelerinden gelenler için uygun olan metrobüs hattı kullanılarak Zeytinburnu durağına gidilip, buradan Bağcılar-Kabataş hattına aktarma yapılabilir.
Metro ile Eminönü'ne Ulaşım:
Marmaray hattını kullanarak doğrudan Eminönü'ne ulaşabilmek için çıkış noktasının Sirkeci olması gerekmektedir. Ayrıca, Kartal ile Kadıköy arası sefer yapan metro hattına binip Ayrılık Çeşme durağında inildikten sonra Marmaray hattına geçiş sağlanabilir.