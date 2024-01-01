1 Ocak Filistin yürüyüşü nerede yapılacak, saat kaça kadar 2024? Galata köprüsüne nasıl gidilir? Gazze yürüyüşü toplu taşıma, ulaşım güzergahları

Miting Başlama Saati ve Beklentiler:

Etkinlik, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Galata Köprüsü'nde saat 08.30'da başlayacak. Binlerce vatandaşın katılımı bekleniyor, bu tarihi eylemde İsrail'in hain saldırılarına karşı güçlü bir tepki gösterilecek ve PKK'ya lanet okunacaktır.

Otobüs ile Eminönü'ne Ulaşım:

İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasından birçok otobüs hattı, Eminönü semtine otobüs seferi düzenlemektedir. Bu hatlar aktarmasız bir yolculuk imkânı sunarak ulaşımda aksamaya neden olmamaktadır.