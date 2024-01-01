2024 Ocak ayının gelmesiyle birlikte sigara fiyatlarındaki olası zam tartışmaları da hız kazanıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan zamların ardından, sigara kullanıcıları ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler, 2024'e dair fiyat güncellemelerini bekliyor. Peki, 1 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

Maktu vergi paket başına 1,1043 TL'den, 4,8058 TL'ye çıkarıldı. Asgari maktu vergi ise 22,228 TL'den, 28,498 TL'ye yükseltildi. Nispi vergi oranı ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü. Bu değişikliklerle birlikte, 2024 yılı Ocak ayında sigara ÖTV'sinde otomatik enflasyon artışı uygulanmayacak.

Düzenleme, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpanın 7,5'ten 5,2'ye düşmesini sağladı. Yani, artık 1 TL'lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artmasına rağmen, sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.

Sigara tüketicileri için önemli bir konu olan sigara fiyatlarına henüz yeni bir zam uygulanmadı. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip edenler için detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.