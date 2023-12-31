Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi, milyonlarca vatandaş büyük bir heyecan içinde. Bu özel gecede, büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda, kazanan şanslı kişi tam 4'e bölerek büyük bir servetin sahibi olacak. Tam bilet ve yarım bilet alan vatandaşlar ise kendi ikramiye miktarlarını ve amorti durumlarını merakla bekliyorlar.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2024 ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI
Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye talihlilerin olacak.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak.
ÇEYREK 100, YARIM 200, TAM BİLET 400 LİRA
Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları milli piyangonun internet sayfasından da öğrenilebilecek. Bu yıl çeyrek bilet 100 liradan, yarım bilet 200 liradan tam bilet ise, 400 liradan satılıyor.