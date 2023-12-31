Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi, milyonlarca vatandaş büyük bir heyecan içinde. Bu özel gecede, büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda, kazanan şanslı kişi tam 4'e bölerek büyük bir servetin sahibi olacak. Tam bilet ve yarım bilet alan vatandaşlar ise kendi ikramiye miktarlarını ve amorti durumlarını merakla bekliyorlar.