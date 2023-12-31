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Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

2024 Milli Piyango çekilişi için heyecan dorukta! Yarım, tam ve çeyrek biletlerin satışının son gününde, herkes büyük ikramiyenin kime çıkacağını merakla bekliyor. Yılbaşı gecesi gerçekleştirilecek çekiliş, büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda, bu özel anı yaşayacak şanslı bir kişiyi belirleyecek. Peki, Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 17:14 Güncelleme 31 Aralık 2023, 17:14
Yılbaşı 2024 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? 400 milyon TL hangi ile, şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi, milyonlarca vatandaş büyük bir heyecan içinde. Bu özel gecede, büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda, kazanan şanslı kişi tam 4'e bölerek büyük bir servetin sahibi olacak. Tam bilet ve yarım bilet alan vatandaşlar ise kendi ikramiye miktarlarını ve amorti durumlarını merakla bekliyorlar.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2024 ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye talihlilerin olacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak.

ÇEYREK 100, YARIM 200, TAM BİLET 400 LİRA

Yılbaşı özel çekilişinin sonuçları milli piyangonun internet sayfasından da öğrenilebilecek. Bu yıl çeyrek bilet 100 liradan, yarım bilet 200 liradan tam bilet ise, 400 liradan satılıyor.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL.

Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan öğrenebilirsiniz.

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