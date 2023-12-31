Yarım bilet ne kadar ikramiye alır 2024? Yarım bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango yarım bilete kaç para çıkıyor?

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve diğer ödül miktarlarını merakla bekliyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle zengin olma hayali kuranlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ancak, en çok sorgulanan soru "yarım bilete büyük ikramiye ne kadar çıkıyor?" oldu. İşte merak edilenler...

YARIM BİLERE KAÇ TL ÇIKIYOR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişinde yarım bilete kaç para çıkacağı araştırılıyor. Yarım bilet alanlar büyük ikramiyenin ne kadarını kazandıklarını sorguluyor. Bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak belirlenirken çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

İhtimal hesabına göre, büyük ikramiye tam bilete isabet ederse 400 milyon TL, yarım bilete isabet ederse 200 milyon TL veya çeyreğe isabet ederse 100 milyon TL ikramiye kazanmış olacak.