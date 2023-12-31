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Yarım bilet ne kadar ikramiye alır 2024? Yarım bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango yarım bilete kaç para çıkıyor?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Yılbaşı Milli Piyango Çekilişi için geri sayım başladı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve diğer ikramiye rakamları, vatandaşların hayallerini süsleyerek birçok kişiyi umutlandırdı. Milli Piyango'nun her yıl düzenlediği bu özel çekiliş, tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle katılımcılara zengin olma fırsatı sunuyor. Peki, yarım bilet ne kadar, kaç TL veriyor? Milli Piyango yarım belite kaç para çıkıyor? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:39 Güncelleme 31 Aralık 2023, 13:06
Yarım bilet ne kadar ikramiye alır 2024? Yarım bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango yarım bilete kaç para çıkıyor?

Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaş, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve diğer ödül miktarlarını merakla bekliyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle zengin olma hayali kuranlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ancak, en çok sorgulanan soru "yarım bilete büyük ikramiye ne kadar çıkıyor?" oldu. İşte merak edilenler...

YARIM BİLERE KAÇ TL ÇIKIYOR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişinde yarım bilete kaç para çıkacağı araştırılıyor. Yarım bilet alanlar büyük ikramiyenin ne kadarını kazandıklarını sorguluyor. Bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak belirlenirken çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

İhtimal hesabına göre, büyük ikramiye tam bilete isabet ederse 400 milyon TL, yarım bilete isabet ederse 200 milyon TL veya çeyreğe isabet ederse 100 milyon TL ikramiye kazanmış olacak.



Yılın son gününde şansını denemek ve 2024 yılına zengin olarak girmek isteyenler 400 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için biletlerini aldı. 2024 yeni yıla zengin girme şansı veren Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor.

Milli Piyango 2024 çekilişi 31 Aralık 2023 gününden itibaren tam, yarım ve çeyrek biletlerindeki numaraları sorgulayıp ikramiye kazanıp kazanmadığını sorgulayacak.

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacağı açıklandı.

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