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Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi KAZANAN NUMARALAR hangileri? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

Teselli ikramiyesi ve kazanan numaralar araştırılıyor. Yılbaşı dolayısıyla bilet alan vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişini dört gözle bekliyor. 31 Aralık'ta saat 18:00 itibariyle başlayacak çekilişinde 400 milyon TL ikramiye verilecek. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 19:37 Güncelleme 31 Aralık 2023, 19:37
Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi KAZANAN NUMARALAR hangileri? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişiyle birlikte gündeme geldi. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. Bu yıl teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı, kimlere, kaç kişiye verileceği ve nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu oldu. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Milli Piyango teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango teselli ikramiyesi sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Teselli ikramiyesinin tutarı 31 Aralık 2023 Pazar günü Milli Piyango tarafından yapılacak çekilişte belli olacak. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin bulunacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık gecesi Milli Piyango tarafından açıklanan tüm kazanan numaralar Takvim.com.tr'de olacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

2023 YILINDA TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl teselli ikramiyesi tam 200 bin TL idi. Tam bilete sahip olan kişiler 200 bin TL, yarım bilete sahip olan kişiler 100 bin TL ve çeyrek bilete sahip olan kişiler 50 bin TL teselli ikramiyesi almıştı.

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satın alabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

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