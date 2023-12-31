Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Teselli ikramiyesi KAZANAN NUMARALAR hangileri? Teselli ikramiyesi kimlere, kaç kişiye verilecek?

Teselli ikramiyesi , Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş iyle birlikte gündeme geldi. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. Bu yıl teselli ikramiye sinin ne kadar olacağı, kimlere, kaç kişiye verileceği ve nasıl sorgulama yapılacağı merak konusu oldu. Peki Teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL 2024? Milli Piyango teselli ikramiye si kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango teselli ikramiyesi sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtları...

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Teselli ikramiyesinin tutarı 31 Aralık 2023 Pazar günü Milli Piyango tarafından yapılacak çekilişte belli olacak. Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin bulunacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Teselli ikramiyesi kazanan numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık gecesi Milli Piyango tarafından açıklanan tüm kazanan numaralar Takvim.com.tr'de olacak.