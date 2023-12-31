Paraya para demiyor! Yurt dışına satıyor! Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi oldukça yüksek

Antalya'daki bu tropik meyve papaya üretimi, hobi olarak başlayıp, yerel ve uluslararası düzeyde başarılı bir ticari faaliyete dönüşen ilham verici bir hikaye sunuyor. Mustafa ve Thipphawan Uysal çifti, tutkularını işlerine dönüştürerek hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir başarıya imza atmışlar. Bu başarı hikayesi, diğer çiftçilere ve girişimcilere de ilham kaynağı olabilir.
Kakdam (Sri Siam) Cinsi Papaya Üretimi
Uysal, Tayland'dan getirdiği tohumlarla Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretimine başladı. Bir dönüm serada 10 ağaçla başlayan yetiştiricilik faaliyeti, şimdi 185 ağaçla devam ediyor. Yıl boyunca meyve veren bu ağaçlardan, her biri 1-7 kilogram arasında değişen verimli ürünler elde ediliyor. Ürettiği papayalar, lif oranı, vitamin ve mineral açısından zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.
Papayanın Pazarı ve İhracatı
Mustafa Uysal, özellikle Türkiye'de yaşayan Tayland ve Endonezyalılar tarafından tercih edilen papayalarını, Gürcistan, Irak ve Bulgaristan'a da ihraç ediyor. Gürcistan'da özellikle Uzak Doğu restoranlarından büyük talep görüyor. Üretiminin yanı sıra diğer üreticilerden de ürün satın alarak iç pazarın talebini karşılıyor.