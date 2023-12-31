Paraya para demiyor! Yurt dışına satıyor! Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi oldukça yüksek

Antalya'daki bu tropik meyve papaya üretimi, hobi olarak başlayıp, yerel ve uluslararası düzeyde başarılı bir ticari faaliyete dönüşen ilham verici bir hikaye sunuyor. Mustafa ve Thipphawan Uysal çifti, tutkularını işlerine dönüştürerek hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir başarıya imza atmışlar. Bu başarı hikayesi, diğer çiftçilere ve girişimcilere de ilham kaynağı olabilir.