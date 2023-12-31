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Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE 2024 | 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle; Youtube, MPİ TV linki

Özel bir etkinlik olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu yılki çekilişi, Sisal Şans tarafından düzenlenecek ve 31 Aralık saat 18.30'da başlayacak. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye heyecanını yaşamak isteyen vatandaşlar için büyük bir öneme sahiptir. Bilet sahipleri, kazandıkları numaraları öğrenmek için 'MP TV Milli Piyango sonuçları canlı izle ekranı' üzerinden takip edebilecekler.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 17:06 Güncelleme 31 Aralık 2023, 17:06
Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE 2024 | 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle; Youtube, MPİ TV linki

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş, büyük bir ikramiye hayali kuran binlerce vatandaşı sarmış durumda. 400 milyon TL değerindeki büyük ikramiye, şanslı bir kişinin hayatını değiştirecek. Bilet sahipleri, 31 Aralık'ta saat 18.30'da başlayacak olan çekilişi canlı olarak takip edebilecekler.

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLE: MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Online ile ilk sonuçlar açıklanır açıklanmaz Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden biletinizi kontrol edebilir, ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

Milli Piyango Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Dev çekilişin 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacağı duyuruldu. Gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenen çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla son bulacak.

Milli Piyango Sonuçları Canlı İzle

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin millipiyangoonline.com'dan canlı olarak izlenmesi bekleniyor. Milli Piyango canlı başlayınca haberimize eklenecektir.

Milli Piyango Sorgulama Ekranı İle Yılbaşı Çekiliş Sonucu Nasıl Öğrenilir?

2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak. Bu listeye ek olarak, sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden biletinizdeki numaraları girerek biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango Amorti Nasıl Bakılır?

Milli Piyango çekilişinde biletin son rakamları amorti rakamıdır. Çekilişin sonunda 2 tane amorti rakamı çekilir. Eğer bu rakamlardan biri sizin biletinizin son rakamıysa biletinize amorti çıkmış olur. Canlı yayını kaçırdıysanız ve amorti rakamlarını bilmiyorsanız Milli Piyango sorgulama ekranında bilet numarası kısmına biletinizdeki rakamları yazarak "sorgula" butonuna tıklayabilirsiniz.

Milli Piyango 2024 Büyük İkramiye Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL! 2024 yılbaşı çekilişinde toplar, tamamı dağıtım garantili 400 milyon TL için dönecek… Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Teselli İkramiyesi Ne Kadar 2024?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiyeyi tek bir rakamla kaçıran biletlere verilen ikramiyedir. Büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıranlara verilecek teselli ikramiyesi bilet türüne göre değişiklik göstermektedir. Yarım biletin teselli ikramiyesi ikramiyenin yarısı kadar, çeyrek biletin teselli ikramiyesi ise dörtte biri kadardır.

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