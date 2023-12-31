Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE 2024 | 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle; Youtube, MPİ TV linki

2024 yılbaşı çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş tamamlandığında büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan rakamların sıralı tam listesi duyurulacak. Bu listeye ek olarak, sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden biletinizdeki numaraları girerek biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.

Milli Piyango Amorti Nasıl Bakılır?

Milli Piyango çekilişinde biletin son rakamları amorti rakamıdır. Çekilişin sonunda 2 tane amorti rakamı çekilir. Eğer bu rakamlardan biri sizin biletinizin son rakamıysa biletinize amorti çıkmış olur. Canlı yayını kaçırdıysanız ve amorti rakamlarını bilmiyorsanız Milli Piyango sorgulama ekranında bilet numarası kısmına biletinizdeki rakamları yazarak "sorgula" butonuna tıklayabilirsiniz.

Milli Piyango 2024 Büyük İkramiye Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL! 2024 yılbaşı çekilişinde toplar, tamamı dağıtım garantili 400 milyon TL için dönecek… Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.