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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 2024 MPİ kazanan numaralar listesi

Türkiye genelinde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi, büyük heyecana sahne olacak. Bu özel çekilişte 400 milyon TL'lik devasa ikramiye şansı doğacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 13:04 Güncelleme 31 Aralık 2023, 13:05
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 2024 MPİ kazanan numaralar listesi

Türkiye genelinde yılbaşı gecesi düzenlenecek olan Milli Piyango'nun özel çekilişi, büyük bir heyecana sahne olacak. Milyonlarca kişinin umutlarını bir araya getirdiği çekilişte, 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak talihli, Türkiye'nin en şanslı kişilerinden biri olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 40.000.000 TL BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.

Milli Piyango 40.000.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 100 TL

Yarım bilet 200 TL

Tam bilet 400 TL

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

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