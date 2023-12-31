Milli Piyango talihlilerinin kahreden sonu! Okuyunca iyi ki bana çıkmamış diyeceksiniz

DENİZLİ'DEN OSMAN KAPLAN'IN HIZLI YAŞAMI VE DÜŞÜŞÜ Denizli'nin Çivril ilçesinden Osman Kaplan, hapisten çıktıktan iki gün sonra Sayısal Loto'dan 340 milyar kazandı. Ancak hızlı yaşam tarzı ve yanlış kararlar sonucu kısa sürede parasını kaybetti. SAMSUN'DAN SÜLEYMAN ORHAN'IN KAYIPLARI Samsun'da pastane sahibi Süleyman Orhan, Milli Piyango'dan 2 milyar TL kazandıktan sonra hem parasını hem de sevdiklerini kaybetti. Orhan, "2 milyar geldi her şeyimizi aldı gitti" diyerek yaşadıklarını özetledi.

ADANA'DAN CEM POSTACI'NIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ 1990 yılında Milli Piyango'dan 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, oğlunu trafik kazasında kaybettikten sonra iflas etti. Postacı, "Para mutluluk getirmiyor" diyerek yaşadıklarını büyük bir üzüntüyle anlatıyor. MUSTAFA SAVGAN'IN ÇİFT İKRAMİYEYLE GELEN HÜSRANI 1982 ve 1984 yıllarında iki kez büyük ikramiye kazanan Mustafa Savgan, kazandığı parayı yine biletlere yatırarak kaybetti. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sürdüren Savgan, kanser nedeniyle tedavi olamayarak hayatını kaybetti.

AMERİKALI EVSİZ VE BEKLENMEDİK KAZANÇ Bir Amerikalı evsiz, kazı kazan biletinden büyük ödül kazandı. Ancak kazancını sadece çadırını yenilemek ve diş tedavisi için kullanarak mütevazı yaşamını sürdürmeye devam etti. Milli Piyango yılbaşı çekilişi CANLI İZLE 2024 | 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle; Youtube, MPİ TV linki